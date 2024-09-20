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10:37, 20 сентября 2024Россия

В России произошла массовая авария на мосту

В Кемеровской области на мосту столкнулись восемь автомобилей

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Кузбасса»

Восемь автомобилей столкнулись в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в Telegram.

ДТП произошло на мосту. По предварительным данным, его спровоцировал водитель грузовика, который допустил выезд на полосу встречного движения.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Сейчас движение по мосту восстановлено.

В ночь на 20 сентября крупное ДТП произошло на западе Москвы. Жертвами столкновения двух легковых автомобилей стали три человека. По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия.

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      Алан Босиков
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