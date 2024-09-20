Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:51, 20 сентября 2024Наука и техника

В России разработали тяжелого «Тора»

МГТУ разработал роботизированную платформу «Тор» весом пять тонн

Фото: МГТУ им. Баумана

Специалисты МГТУ имени Баумана создали роботизированную колесную платформу «Тор», которая сможет нести 1,5 тонны нагрузки. Об этом в университете сообщили «Известиям».

Тяжелая машина, которую начали разрабатывать два года назад, проходит испытания. После тестов будет принято решение о постановке платформы на опытную эксплуатацию. «Тор» предназначен для доставки различного оборудования, вооружения и техники. Бронированная платформа весит 5 тонн. Запас хода машины с гибридной силовой установкой составляет 200 километров.

Платформу можно использовать для перевозки грузов и охраны объектов. Машина может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Система вооружения оснащена технологией захвата и сопровождения цели.

«"Тор" успешно испытан на пересеченной местности. У него независимая подвеска и очень большая тяга. Каждое колесо может развивать усилие 800-900 килограммов. Это позволяет машине преодолевать крутые подъемы», — сказал представитель университета.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В августе стало известно, что российская Компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Версия «Импульс-К», оснащенная противотанковым комплексом, прошла испытания на полигоне.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попадании в оперативное окружение угледарской группировки ВСУ

      В Москве увидели Деда Мороза

      Названы причины ослабления рубля

      Редкий череп нашли на берегу реки в России

      У известной российской блогерши нашли долг более 60 миллионов рублей перед налоговой

      Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

      Сменившую гражданство российскую фигуристку сняли с этапа юниорского Гран-при

      Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет

      Бывший заммэра российского города поджег машину коллеги и сел в колонию

      СК потребовал арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше