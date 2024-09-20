В РПЦ отреагировали на идею экс-премьера Чечни запретить в школах теорию Дарвина

Священник Лукьянов поддержал идею исключить из школьной программы теорию Дарвина

Глава Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что теорию эволюции Чарльза Дарвина нужно исключить из школьной программы, так как она вводит детей в заблуждение. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев заявил, что теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом к духовному разложению детей, поэтому ее нужно запретить в российских школах.

Лукьянов поддержал идею чеченского политика. Священник назвал теорию эволюции «изначально безнравственной», потому что, по его словам, она предполагает «сиротство рода человеческого» и отсутствие создателя у такого сложного творения, как Вселенная.

Представитель РПЦ добавил, что теорию Дарвина подвергали сомнению многие ученые, и привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна. «Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — подчеркнул он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру» не согласился с Хучиевым, подчеркнув необходимость доступа детей к научному знанию. Он отметил, что верующие уже давно обсуждают вопрос соотношения священных писаний и реальности. По словам парламентария, человек, требующий отменить современные научные теории из-за того, что они не соответствуют религии, только доказывает, что его собственное представление о ней ограниченно.