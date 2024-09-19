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15:09, 19 сентября 2024Россия

Экс-премьер Чечни предложил запретить в школах России теорию Дарвина

Экс-премьер Чечни Хучиев призвал убрать из российских учебников теорию Дарвина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства республики Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина, убрав ее упоминание из учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета, пишет РБК.

С соответствующим предложением Хучиев обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. По мнению чеченского политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей. «Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — сказал он.

По информации издания, Кравцов предложение Хучиева пока не комментировал.

Ранее после критики чеченских властей в России переписали новый учебник по истории для старшеклассников. Споры вызывал отрывок, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов. В нем говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В результате в пособие внесли правки. В ноябре 2023 года Кравцов представил переписанный учебник главе Чечни Рамзану Кадырову.

ЖЗЛ
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