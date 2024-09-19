Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 19 сентября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на идею экс-премьера Чечни запретить в школах теорию Дарвина

Вассерман раскритиковал идею Хучиева запретить в школах теорию Дарвина

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на высказанную экс-премьером Чечни, помощником председателя правительства республики Муслимом Хучиевым идею запретить в школах изучение теории Дарвина из-за ее ошибочности и несоответствия религии. В разговоре с «Лентой.ру» Вассерман отказался поддержать подобную инициативу, подчеркнув необходимость доступа детей к научному знанию.

Ранее Хучиев обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с призывом запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина и убрать ее упоминание из учебников. По мнению политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.

Люди вполне верующие очень давно обсуждают вопрос о том, как соотносятся между собой священные писания (...) и реальность

Анатолий Вассерманчлен комитета Госдумы по просвещению

«Большинство пришло к выводу, что задача людей — понять божий замысел во всех его подробностях и заодно понять, почему в священном писании этот божий замысел отражен в конкретных формах, которые далеко не всегда и не во всем соответствует тому, что люди узнают в ходе познания. Человек, требующий отменить какие-то современные ему представления только на том основании, что они не соответствуют религии, тем самым доказывает, что его собственное представление о религии изрядно ограниченно, и, к сожалению, далеко не всегда ограничено разумным образом», — считает Вассерман.

Исторический опыт показывает, что те, кто пытается подгонять жизнь и житейские формулировки под свои представления, рискует очень скоро завести себя в такой глубокий и опасный тупик, что по сравнению с ним любые попытки бежать впереди паровоза и то не столь опасны и разрушительны. Поэтому из вот этих двух крайностей — пытаться уйти слишком далеко вперед и слишком далеко назад — первая крайность, на мой вкус, менее опасна

Анатолий Вассерманчлен комитета Госдумы по просвещению

Он также обратил внимание на факт того, что в научном сообществе теория эволюции Дарвина действительно считается устаревшей. Однако, по словам парламентария, это не означает необходимость ограничения доступа школьников к работам ученого.

«Что касается ошибок в теории Дарвина: да, конечно, Дарвин, как и практически любой первооткрыватель, был прав далеко не во всем — это неизбежно. Задача первооткрывателя — указать направление, а уже те, кто по этому направлению идут, будут уточнять путь, устранять недоработки. Это естественная и неизбежная работа в процессе развития любой науки. (...) Все это не значит, что современный курс ошибочен», — добавил депутат.

Материалы по теме:
Классный руководитель в современной школе: кто такой и что делает
Классный руководитель в современной школе:кто такой и что делает
17 сентября 2024
Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам. Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать
Расписание школьных каникул на 2024/2025 год по четвертям и триместрам.Когда дети будут учиться, а когда — отдыхать
18 сентября 2024

Год назад после критики чеченских властей в России переписали новый учебник по истории для старшеклассников. Споры вызывал отрывок, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов. В нем говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В результате в пособие внесли правки. В ноябре 2023 года Кравцов представил переписанный учебник главе Чечни Рамзану Кадырову.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» назвала взрыв пейджеров в Ливане ведущим к объявлению войны терактом

      Лидер «Хезболлы» объявил о состоянии войны с Израилем

      В США признали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом

      Венгрия вслед за Германией устремилась в Среднюю Азию

      Прославившаяся во время Игр-2024 девушка-стрелок снялась для модного журнала

      Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club. Что будет дальше?

      В США подсчитали число желающих получить пособие по безработице

      В постпредстве России при ОБСЕ заявили об уничтожении двух третей полученных Киевом Abrams

      Россиянка приехала из путешествия с шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту

      Банку России разрешат объявлять сотрудников ветеранами труда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше