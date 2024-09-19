В Госдуме отреагировали на идею экс-премьера Чечни запретить в школах теорию Дарвина

Вассерман раскритиковал идею Хучиева запретить в школах теорию Дарвина

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на высказанную экс-премьером Чечни, помощником председателя правительства республики Муслимом Хучиевым идею запретить в школах изучение теории Дарвина из-за ее ошибочности и несоответствия религии. В разговоре с «Лентой.ру» Вассерман отказался поддержать подобную инициативу, подчеркнув необходимость доступа детей к научному знанию.

Ранее Хучиев обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с призывом запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина и убрать ее упоминание из учебников. По мнению политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.

Люди вполне верующие очень давно обсуждают вопрос о том, как соотносятся между собой священные писания (...) и реальность Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению

«Большинство пришло к выводу, что задача людей — понять божий замысел во всех его подробностях и заодно понять, почему в священном писании этот божий замысел отражен в конкретных формах, которые далеко не всегда и не во всем соответствует тому, что люди узнают в ходе познания. Человек, требующий отменить какие-то современные ему представления только на том основании, что они не соответствуют религии, тем самым доказывает, что его собственное представление о религии изрядно ограниченно, и, к сожалению, далеко не всегда ограничено разумным образом», — считает Вассерман.

Исторический опыт показывает, что те, кто пытается подгонять жизнь и житейские формулировки под свои представления, рискует очень скоро завести себя в такой глубокий и опасный тупик, что по сравнению с ним любые попытки бежать впереди паровоза и то не столь опасны и разрушительны. Поэтому из вот этих двух крайностей — пытаться уйти слишком далеко вперед и слишком далеко назад — первая крайность, на мой вкус, менее опасна Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению

Он также обратил внимание на факт того, что в научном сообществе теория эволюции Дарвина действительно считается устаревшей. Однако, по словам парламентария, это не означает необходимость ограничения доступа школьников к работам ученого.

«Что касается ошибок в теории Дарвина: да, конечно, Дарвин, как и практически любой первооткрыватель, был прав далеко не во всем — это неизбежно. Задача первооткрывателя — указать направление, а уже те, кто по этому направлению идут, будут уточнять путь, устранять недоработки. Это естественная и неизбежная работа в процессе развития любой науки. (...) Все это не значит, что современный курс ошибочен», — добавил депутат.

Год назад после критики чеченских властей в России переписали новый учебник по истории для старшеклассников. Споры вызывал отрывок, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов. В нем говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В результате в пособие внесли правки. В ноябре 2023 года Кравцов представил переписанный учебник главе Чечни Рамзану Кадырову.