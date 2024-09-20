В США потребовали от Байдена доказать обвинения против RT

Правозащитники потребовали от Байдена предоставить доказательства вины RT

Американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства обвинений против телеканала RT в информационных операциях. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

«Рассекретьте записи об RT, чтобы общественность могла проверить заявления администрации. Рассекречивание могло бы помочь укрепить поддержку данного шага, который вызывает серьезные опасения относительно первой поправки (конституции США, гарантирующей свободу слова — прим. "Ленты.ру")», — указано в заявлении.

Отмечается, что администрация Байдена своим нежеланием публиковать доказательства вины RT провоцирует рост скептицизма среди защитников свободы прессы. Также подчеркивается, что граждане США имеют право знать «информационные операции» достойны наказания со стороны американских властей.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев порадовался санкциям, введенным властями США против телеканала RT. «Очень хорошо, что RT наконец-то дошел до такого статуса, что Штаты стали с ним персонально бороться, что они обратили на него внимание», — сказал он.