В США взяли под стражу россиянина Постового

Адвокат Фостер: суд распорядился арестовать россиянина Постового

Суд в американском штате Флорида распорядился взять под стражу Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Тодд Алан Фостер.

По его словам, суд распорядился доставить 44-летнего гражданина РФ в Вашингтон. При этом правозащитник отметил, что дата следующих слушаний, которые теперь состоятся в Вашингтоне, не назначена.

Как утверждает Министерство юстиции США, Постовой экспортировал в Россию микроэлектронику в обход ограничений. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США. По данным Минюста США, экспортированные в РФ технологии двойного назначения могли применяться при производстве беспилотников.