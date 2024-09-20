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01:34, 20 сентября 2024Мир

В США взяли под стражу россиянина Постового

Адвокат Фостер: суд распорядился арестовать россиянина Постового

Суд в американском штате Флорида распорядился взять под стражу Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Тодд Алан Фостер.

По его словам, суд распорядился доставить 44-летнего гражданина РФ в Вашингтон. При этом правозащитник отметил, что дата следующих слушаний, которые теперь состоятся в Вашингтоне, не назначена.

Как утверждает Министерство юстиции США, Постовой экспортировал в Россию микроэлектронику в обход ограничений. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США. По данным Минюста США, экспортированные в РФ технологии двойного назначения могли применяться при производстве беспилотников.

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      Марина Совина
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