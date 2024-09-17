В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте электроники

В США задержали россиянина Постового по делу о поставке микроэлектроники в РФ

В США задержали 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. Как утверждает Министерство юстиции США, мужчина экспортировал в Россию микроэлектронику в обход ограничений.

Постового задержали в городе Сарасота во Флориде. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США.

Согласно данным Минюста США, экспортированные в РФ технологии двойного назначения могли применяться при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Замбии арестовали россиянина за попытку вывезти крупную партию валюты четырех африканских стран. По словам мужчины, у него изъяли паспорт и телефон.