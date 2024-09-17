Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 17 сентября 2024Мир

В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте электроники

В США задержали россиянина Постового по делу о поставке микроэлектроники в РФ

Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

В США задержали 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. Как утверждает Министерство юстиции США, мужчина экспортировал в Россию микроэлектронику в обход ограничений.

Постового задержали в городе Сарасота во Флориде. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США.

Согласно данным Минюста США, экспортированные в РФ технологии двойного назначения могли применяться при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Замбии арестовали россиянина за попытку вывезти крупную партию валюты четырех африканских стран. По словам мужчины, у него изъяли паспорт и телефон.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеет право». Генсек НАТО Столтенберг высказался об ударах Украины по территории России

      Известная телеведущая пожаловалась на статус иноагента

      Предложено решение двух крупнейших загадок космологии

      45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

      В России сообщили о способе обхода санкций через криптовалюту

      Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

      Парень показал свой снимок мозга и удивил пользователей сети

      Побывавший в Киеве американский журналист рассказал о проблемах в городе

      В США задержали россиянина по обвинению в незаконном экспорте электроники

      Знаменитая порномодель рассказала о своем «отвратительном фетише»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше