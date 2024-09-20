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06:39, 20 сентября 2024Мир

В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца

New York Post: Камала Харрис раздает мало интервью из-за синдрома самозванца

Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству предвыборных интервью из-за синдрома самозванца. Об этом сообщает издание New York Post.

Утверждается, что «тревожная» Харрис на данный момент раздала в три раза меньше интервью, чем ее соперник на выборах Дональд Трамп, что чревато падением ее популярности среди американских избирателей. По мнению психиатра Кэрол Либерман, это может быть связано с наличием у Харрис синдрома самозванца.

«Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности», — сказала психиатр. Данный синдром отличается наличием у человека сомнений в своих способностях и преуменьшении собственной значимости и компетентности.

Ранее Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии, когда телеведущая Опра Уинфри указала, что Харрис владеет оружием.

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      Артём Верейкин
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