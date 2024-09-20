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17:24, 20 сентября 2024Ценности

Внешность Скарлетт Йоханссон на премьере фильма восхитила поклонников

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Paramount Pictures

Американская актриса Скарлетт Йоханссон посетила премьеру фильма «Трансформеры 1» и восхитила поклонников своей внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

39-летняя знаменитость вышла в свет в красном облегающем платье с длинными рукавами и открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на каблуках и распустила завитые в легкие локоны волосы. Ее образ завершил макияж с помадой в тон платью.

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Пользователи сети оценили внешний вид Йоханссон в комментариях под материалом. «Скарлет выглядит великолепно, мне нравится ее макияж и платье», «Потрясающее красное платье!», «Скарлет Йоханссон доказывает, что не обязательно оголяться», «Приятно видеть полностью одетых женщин!», «Очень соблазнительный образ», — высказались они.

В октябре 2023 года Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет стройности и рассказала о борьбе с прыщами. Звезда «Мстителей» призналась, что всегда страдала от проблем с кожей. Перед выходом на работу Йоханссон всегда наносила на воспаления консилер и при этом использовала неправильный уход.

Екатерина Ештокина
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