Американская актриса Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет стройности и рассказала о борьбе с прыщами. Соответствующий материал появился на сайте издания Stylist.

38-летняя знаменитость поделилась в интервью с журналистами, что старается заниматься спортом четыре раза в неделю. «Я занимаюсь пилатесом последние восемь лет или около того, и считаю, что это потрясающе. Раньше я в основном просто поднимала тяжести, но в какой-то момент мое восстановление было не таким, как раньше», — отметила она.

Кроме того, звезда «Мстителей» призналась, что всегда страдала от проблем с кожей. Перед выходом на работу Йоханссон всегда наносила на воспаления консилер и при этом использовала неправильный уход. «На тот момент я использовала все продукты, которые мне советовали и рекламировались. Я прошла через циклы избавления от прыщей, но потом у меня вновь появлялись покраснения и раздражение. Это был неразрывный круг», — посетовала собеседница издания.

Для того, чтобы приостановить это, Йоханссон стала пользоваться косметическими средствами с более щадящим составом. «Когда мне было около 20 лет, я стала увлажнять кожу, и через неделю она стала совершенно другой», — заключила она.

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