Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 13 октября 2023Ценности

Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет стройности и рассказала о борьбе с прыщами

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет стройности и рассказала о борьбе с прыщами. Соответствующий материал появился на сайте издания Stylist.

38-летняя знаменитость поделилась в интервью с журналистами, что старается заниматься спортом четыре раза в неделю. «Я занимаюсь пилатесом последние восемь лет или около того, и считаю, что это потрясающе. Раньше я в основном просто поднимала тяжести, но в какой-то момент мое восстановление было не таким, как раньше», — отметила она.

Кроме того, звезда «Мстителей» призналась, что всегда страдала от проблем с кожей. Перед выходом на работу Йоханссон всегда наносила на воспаления консилер и при этом использовала неправильный уход. «На тот момент я использовала все продукты, которые мне советовали и рекламировались. Я прошла через циклы избавления от прыщей, но потом у меня вновь появлялись покраснения и раздражение. Это был неразрывный круг», — посетовала собеседница издания.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
«Лицо, которое видело iPhone» Современные актеры выглядят нелепо в кино о прошлом. Что изменило внешность людей за века?
«Лицо, которое видело iPhone»Современные актеры выглядят нелепо в кино о прошлом. Что изменило внешность людей за века?
23 мая 2023

Для того, чтобы приостановить это, Йоханссон стала пользоваться косметическими средствами с более щадящим составом. «Когда мне было около 20 лет, я стала увлажнять кожу, и через неделю она стала совершенно другой», — заключила она.

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о борьбе с акне. По ее словам, данная проблема обострилась после развода с рэпером Канье Уэстом.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка попала в реанимацию после избиения одноклассниками-каратистами. Подробности трагедии в башкирской школе

    В Казахстане выступили против экономических санкций

    Раскрыто число пропавших без вести россиян в Израиле после атаки ХАМАС

    Дикие кабаны заполонили российский регион

    МОК утвердил новые виды спорта в программе Олимпийских игр-2028

    Боррель высказался о призыве эвакуировать жителей Газы за день

    Мать потребовала миллионы у студии за выколотый палочкой Гарри Поттера глаз сына

    Российский депутат решил продать «президентский» Aurus

    Москвичам с инвалидностью помогут находить работу по-новому

    В российском городе автомобилист протаранил автобусную остановку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости