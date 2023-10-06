Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и рассказала о борьбе с прыщами

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала естественную внешность и рассказала о борьбе с прыщами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она предстала перед подписчиками без макияжа на лице и с распущенными волосами. В ролике предпринимательница пожаловалась, что страдает от высыпаний в виде акне. «У меня полно прыщей, просто я их хорошо скрываю под макияжем. Я думаю, что если бы люди их увидели, то они были бы сильно шокированы», — призналась Кардашьян.

По ее словам, данная проблема обострилась после развода с рэпером Канье Уэстом. Чтобы справиться с нею, она начала экспериментировать со своим ежедневным уходом за лицом и добавлять некоторые ингредиенты, которые ей понравились у других производителей, в косметику собственного бренда SKKN.

В то же время Кардашьян отметила, что иногда прыщи на ее лице появляются из-за еды. «Это может быть связано с гормонами или с изменениями в питании. Каждый раз, когда я меняю свой рацион или пробую другую еду, моя кожа становится очень чувствительной», — заключила она.

В сентябре Ким Кардашьян снялась для журнала CR Fashion Book с короткими волосами и удивила пользователей сети. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в парике в виде стрижки «под мальчика», белой майке со следами загрязнений и очках с темной оправой. При этом визажисты ей нарисовали тонкие изогнутые брови.