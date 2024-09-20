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10:05, 20 сентября 2024Силовые структуры

Воевавшего на стороне Украины актера «Глухаря» обвинили по новому делу. Он уже получил заочно пожизненное за госизмену

Актера Канахина подозревают в нападениях на Белгородскую и Брянскую области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвиняют по новому делу — его подозревают в нападениях на Белгородскую и Брянскую области в составе запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). В начале этого года его уже приговорили заочно к пожизненному сроку за госизмену. Второй процесс будет также проходить в заочном режиме, так как обвиняемый находится на территории Украины.

Канахин мог вступить в РДК в 2022 году

Следствие считает, что Канахин, сыгравший в 2000-х эпизодические роли в сериалах «Глухарь», «Участковый», «Чужие крылья», мог вступить в «Русский добровольческий корпус» не позднее августа 2022 года.

Предполагается, что Канахин прошел спецподготовку и в марте 2023-го участвовал в террористическом рейде на Брянскую область, а в мае — в нападении на приграничные населенные пункты в Белгородской области. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие, участники РДК во время нападения активно размещали в соцсетях видео с мест преступлений, эти материалы впоследствии помогли в расследовании.

Кадр: сериал «Адвокат-7»

Новый процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые находятся на территории Украины. Он также будет закрытым, поскольку в деле содержатся материалы, содержащие гостайну.

В феврале российский актер получил заочно пожизненный срок

Суд 24 февраля 2024 года заочно приговорил Канахина к пожизненному сроку за государственную измену. Он находится на Украине, но в случае задержания проведет срок в колонии особого режима.

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В марте бывшего актера объявили в розыск. Также в розыск объявлен предполагаемый организатор атаки Денис Капустин, которого ранее внесли в список террористов и экстремистов.

Мать Канахина, комментируя приговор сыну, заявила, что не следит за новостями. «Я ничего не слышала о пожизненном сроке», — сказала она.

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      Варвара Кошечкина
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