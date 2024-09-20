Возобновившего магические сеансы Кашпировского проверят на мошенничество

Возобновившего деятельность Кашпировского проверят на мошенничество

Возобновившего деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В сентябре Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами.

По данным канала, присмотреться к деятельности Кашпировского силовиков попросили активисты центра «Сорок сороков». Они обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, мотивируя это тем, что на сеансы приходит большое количество пожилых людей.

Ранее в Госдуме раскритиковали деятельность Кашпировского. Депутат Виталий Милонов назвал экстрасенса стопроцентным жуликом, а его сеансы — мракобесием. Парламентарий предположил, что деятельность Кашпировского обусловлена не меркантильными соображениями, а якобы имеющимся у него психическим расстройством.