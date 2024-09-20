Врач раскрыла неожиданную способность кишечника влиять на мозг

Гастроэнтеролог Кашух: еда влияет на мозг через нервные клетки в кишечнике

Еда, которую ест человек, влияет на его настроение и эмоции, уверена гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Неожиданную способность кишечника воздействовать на мозг она раскрыла в беседе с «Известиями».

Кашух уточнила, что между кишечником и мозгом установлена постоянная двухсторонняя связь. Поэтому если в кишечнике нарушен баланс между полезными и вредными бактериями, это отражается на эмоциональном состоянии человека. Помимо этого, по словам врача, некоторые патогенные бактерии способны влиять на выработку гормонов, регулирующих настроение, — дофамина и серотонина.

Эндокринолог пояснила, что связь обеспечивается благодаря расположенным в желудке, тонком кишечнике и толстой кишке нервным клеткам. «Эти клетки составляют так называемую энтеральную нервную систему, которая постоянно "общается" с головным мозгом и докладывает ему о содержании нутриентов в пище, уточняет, есть ли в ней опасные вещества или вредоносные бактерии», — рассказала Кашух.

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Гастроэнтеролог добавила, что здоровый кишечный микробиом, в котором преобладают полезные бактерии, снижает риск тревожных расстройств и депрессии. Поэтому, по мнению врача, сбалансированное питание важно не только для физического, но и для эмоционального здоровья. «В каждый прием пищи на тарелке желательно совмещать разные группы продуктов: белки, растительные жиры, медленные углеводы, клетчатку», — дала совет Кашух.

Ранее Екатерина Кашух предупреждала об опасности популярного метода борьбы с похмельем. По ее мнению, принятие небольших доз алкоголя утром после застолья повышает токсическую нагрузку на организм.