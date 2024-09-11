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18:29, 11 сентября 2024Забота о себе

Врач заявила об опасности популярных способов борьбы с похмельем

Гастроэнтеролог Кашух: алкоголь, энергетики и парацетамол опасны при похмелье

Фото: DC Studio / freepik

Похмелье — это реакция организма на накопление токсичных метаболитов распада алкоголя, напомнила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об опасности популярных способов борьбы с этим состоянием рассказал в беседе с изданием Life.

Врач объяснила, что под действием ферментов этанол (основной компонент спиртного) распадается и образуется токсичное соединение — ацетальдегид, который в больших объемах вызывает ряд негативных симптомов: от головной боли и жажды до слабости и тошноты. При этом народные способы борьбы с похмельем если и могут принести облегчение, то только временное.

В частности, вредным для здоровья она сочла так называемый опохмел — употребление небольшой дозы алкоголя утром после застолье. По словам Кашух, такой способ действительно приносит временное облегчение, но повышает токсическую нагрузку на организм, включая печень и головной мозг. Из-за этого процесс восстановления организма замедляется, может развиться обезвоживание, повышается риск формирования зависимости, заявила доктор.

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Употребление кофе и энергетиков во время похмелья также усиливает обезвоживание, повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на сердце, хоть и может на непродолжительное время улучить концентрацию и сделать человека бодрее. Таблетка обезболивающего после злоупотребления алкоголем также может быть опасна: препарат, как и алкоголь, метаболизируется в печени. Это значит, что нагрузка на орган повышается, и возрастает риск токсического поражения печени и даже острой печеночной недостаточности, объяснила Кашух.

Врач не рекомендовала при похмелье пить сладкую газировку, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы и неприятных симптомов со стороны ЖКТ, а также употреблять диуретики — они усилят обезвоживание и могут привести к нарушению работы почек и сердечно-сосудистой системы.

Чтобы не навредить здоровью в попытках побороть похмелье, врач посоветовала в первую очередь позаботиться о восстановлении водного баланса и нормализации обменных процессов. Вместо воды она посоветовала пить растворы электролитов (например, спортивные напитки или аптечные средства), а уровень глюкозы в крови восстанавливать с помощью легкого завтрака, богатого сложными углеводами, витаминами и минералами. «Однако если аппетита нет, не стоит есть против воли — вместо этого можно выпить крепкий сладкий чай. Сон позволяет организму быстрее восстановиться, поэтому, если после похмелья есть возможность отдохнуть, это будет полезно для общего состояния», — заключила Кашух.

Ранее психолог Лиза Ганн назвала спиртосодержащие напитки, которые сильнее других провоцируют тревогу. Она утверждает, что чем крепче алкогольный напиток, тем более выраженными будут тревожные состояния.

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      Александра Лисица
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