ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе

ВСУ атаковали центр Горловки с помощью дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр Горловки с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атака произошла в 20:55 по местному времени в Центрально-Городском районе Горловки. О последствиях инцидента не сообщается.

Также дрон ВСУ сбросил два 155-миллиметровых кассетных боеприпаса в Петровском районе Донецка и населенном пункте Кураховка.

Ранее Минобороны России отчиталось, что система противовоздушной обороны также сбила в Белгородской области один беспилотник ВСУ в 15:20 и еще восемь — в ночь на 20 сентября.