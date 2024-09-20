В Госдуме отреагировали на вторжение цыган в школу с криками «хотим русской крови»

Вассерман — о вторжении цыган в школу: в Госдуме анализируют такие случаи

В многонациональной стране всегда находятся поводы для конфликтов, однако обычно их удается устранить до возникновения последствий, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на вторжение цыган в российскую школу в станице Тацинской Ростовской области с криками «хотим русской крови».

«Эти и другие подобные случаи анализирует комитет Государственной Думы по просвещению. Я член этого комитета и, естественно, не могу в полной мере высказать свое личное мнение как раз потому, что оно сейчас только формируется. Еще далеко не все обстоятельства изучены достаточно подробно, чтобы высказаться однозначно», — отметил Вассерман.

При этом депутат рассказал, что проблемы с социализацией цыган во всем мире насчитывают уже не первый век.

«Хотя в этой части довольно много сделано, но, как всегда, возникают все новые и новые обстоятельства. И не только к цыганам это относится», — добавил он.

К сожалению, в многонациональной стране всегда находятся какие-то поводы для несогласований, для конфликтов. Но, как правило, их удается устранить до того, как они вызовут неприемлемые последствия. А преимущества жизни в многонациональной стране так велики, что на их фоне любые недостатки этой жизни меркнут Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению

Ранее в станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта школьников один из них вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой. Отец мальчика заявил, что зачинщиком конфликта стал ребенок-цыган.

19 сентября стало известно, что в Челябинске учительницу госпитализировали после того, как к ней ворвался отец одного из школьников. Мужчина назвал педагога расисткой из-за того, что она попросила его сына разговаривать на русском языке.

