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15:59, 20 сентября 2024Силовые структуры

Задержание россиян за продажу данных о передвижении поездов по России попало на видео

МВД показало видео задержания россиян за продажу данных о передвижении поездов

Задержание жителей Санкт-Петербурга за продажу данных о передвижении поездов по России попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На кадрах видно, как силовики попадают внутрь квартир и кладут на пол мужчин. В одно из жилищ правоохранители поднимались по приставленной к балкону лестнице. Также показано, как силовики силой открывают дверь в офисное здание, где находят охранника за камерами видеонаблюдения и технические средства.

Всего были задержаны 12 человек. По предварительным данным, они незаконно подключились к терминалу, на который поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов, и предлагали заинтересованным лицам купить эту информацию. За четыре года им удалось заработать около 100 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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