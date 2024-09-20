Захарова напомнила НАТО о совместной оборонной доктрине России и Белоруссии

Захарова предупредила НАТО о готовности России обороняться вместе с Белоруссией

В случае перерастания провокационной деятельности НАТО в прямой акт агрессии Россия и Белоруссия будут готовы вместе обороняться в соответствии с военной доктриной Союзного государства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения», — предупредила дипломат.

Захарова напомнила, что в военной доктрине «прописана твердая решимость государств-участников обеспечивать военную безопасность Союзного государства всеми имеющимися в распоряжении силами и средствами».

Ранее Совет безопасности Белоруссии сообщил о постоянных провокациях и различного рода инцидентах со стороны ряда стран на границах Союзного государства.