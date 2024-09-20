Захарова призвала Молдавию воздержаться от вовлечения в украинский конфликт

Захарова: Молдавия должна воздержаться от вовлечения в конфликт на Украине

Россия решительно призывает Молдавию воздерживаться от шагов, которые вовлекут ее в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В очередной раз решительно призываем Кишинёв воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», — сказала Захарова.

Также дипломат сообщила, что в случае поставок Западом дальнобойного оружия Украине конфликт может приобрести другие масштабы.

Ранее Захарова заявила о разрастании украинского террористического спрута. По ее словам, Россию не очень-то беспокоят жизни людей, совершающих террористические акты.