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15:14, 20 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

Зеленский: Украина живет по «плану Б», ожидая одобрения президента США Байдена

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина живет по «плану Б», ожидая одобрения «плана победы» президента США Джо Байдена. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, передает РИА Новости.

«Касательно нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: "А что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б?" Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся», — сказал он.

Ранее стало известно, что западные страны требуют от Киева создать реалистичный «план Б». Как уточнялось, на Западе призывают Украину поставить реалистичные военные цели. Это связали с тем, что в западных государствах ослабевает общественная поддержка главных сторонников Киева.

Зеленский планирует представить «план победы» Байдену на предстоящей неделе. Он проведет встречу с американским президентом в США.

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      Кристина Есикова
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