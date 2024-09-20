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07:34, 20 сентября 2024Из жизни

Женщина рассказала о нравах богатых воспитанников частной школы-интерната

Женщина описала распущенность богатых воспитанников интерната в Швейцарии

Фото: Juice Verve / Shutterstock / Fotodom

Учившаяся в частной школе-интернат в Швейцарии женщина описала нравы его воспитанников — выходцев из богатых семей. Об их распущенности она рассказала Daily Mail.

Женщина попала в частную школу в 2012 году, когда ей было 16 лет. По ее словам, тогда она радовалась своей независимости от семьи, но видела, что другие ученики чувствуют себя одинокими и брошенными. В интернате были даже пятилетние дети. Родители не звонили им и не навещали их. «Похоже, они использовали школу как эксклюзивную круглосуточную няню, чтобы сбыть своих детей с рук», — объяснила она.

Интервьюируемая отметила, что родители выступали за строгое воспитание и выдавали ей на выходные 87 фунтов стерлингов (10,5 тысяч рублей). В Швейцарии этой суммы, по словам женщины, хватало на бокал вина, которым баловались учащиеся, и порцию суши в ресторане. Помимо алкоголя, воспитанники интерната употребляли марихуану и кокаин. Как отмечает женщина, сотрудники школы просто закрывали на это глаза. Встретив кого-то с похмельем, они могли только спросить: «Тебе было весело?»

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Согласно интервью, учащиеся активно занимались сексом: девочки и мальчики пробирались в комнаты друг друга, а иногда вступали в интимную связь в коридорах. Часто проходили вечеринки. Женщина рассказала, что во время одной из них ее знакомая потратила 30 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) на выпивку. Свое поведение она объяснила местью родителям, которым было проще выслать девушке денег, чем уделить ей время. «Многие дикие ребята в моей школе сходили с ума в отчаянной попытке привлечь внимание своих родителей», — отметила женщина.

Ранее сообщалось, что работающая на суперъяхтах стюардесса анонимно рассказала о секретах богатых пассажиров изданию Daily Mail. По ее словам, миллионеры на борту нередко употребляют кокаин и пользуются услугами несовершеннолетних проституток.

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      Юлия Юткина
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