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02:09, 20 сентября 2024Забота о себе

Женщинам раскрыли способы избавиться от сухости во влагалище

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Одним из самых распространенных симптомов перименопаузы является сухость во влагалище, рассказала акушер-гинеколог клиники «Medical On Подольск» Инесса Саакян. Способы избавиться от этого неприятного состояния врач назвала «Ленте.ру».

Во время менопаузы гормональный фон перестраивается, снижается уровень эстрогенов в крови, что может повлечь сухость в интимной зоне, сказала Саакян. Это может привести к возникновению дискомфорта, боли во время полового акта и даже к повторяющимся воспалениям и развитию инфекций.

Но существуют способы справиться с этой проблемой, заверила доктор. Так, она посоветовала женщинам пользоваться лубрикантами и вагинальными увлажнителями. «Использование водорастворимых лубрикантов может значительно облегчить дискомфорт во время интимной близости, так как они уменьшают трение. Увлажнителями можно пользоваться постоянно для поддержания необходимого уровня влаги в интимной зоне», — отметила акушер-гинеколог.

Некоторым женщинам в период мерименопаузы и менопаузы могут назначить гормональную терапию, добавила Саакян. Наиболее эффективными средствами являются гормон-содержащие средства — кремы, суппозитории, а также системная гормональная терапия, которая помогает не только при сухости, но и при других симптомах.

Врач может порекомендовать местные эстрогенные препараты — как кремы, таблетки или свечи, которые вводятся во влагалище. Эти средства помогают восстановить уровень эстриола (эстрогена слизистых оболочек) и улучшить состояние слизистой влагалища

Инесса Саакянакушер-гинеколог

Доктор также посоветовала тем, кто столкнулся с этой проблемой, скорректировать образ жизни, чтобы снизить неприятные ощущения в интимной зоне. Она рекомендовала пить больше воды, принимать назначенные врачом биодобавки и витамины, регулярно заниматься физической активностью.

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      Вера Владзиевская
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