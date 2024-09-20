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10:35, 20 сентября 2024Россия

Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

Житель Курской области рассказал, что пережил удар ВСУ кассетным боеприпасом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Житель Курской области Олег Москвин рассказал, что пережил удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетным боеприпасом в первые дни вторжения украинских войск на российскую территорию, передает ТАСС.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту, где находилось только мирное население — ВСУ выпускали все виды снарядов.

«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом — бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», - рассказал россиянин.

Со слов Москвина, он успел схватить только сумку, запрыгнуть в машину в чем был и уехать подальше от атакованных территорий. «Даже переобуваться не стал», — вспомнил мужчина.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Она назвала действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов».

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      Елена Торубарова
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