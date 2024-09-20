Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

Житель Курской области рассказал, что пережил удар ВСУ кассетным боеприпасом

Житель Курской области Олег Москвин рассказал, что пережил удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетным боеприпасом в первые дни вторжения украинских войск на российскую территорию, передает ТАСС.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту, где находилось только мирное население — ВСУ выпускали все виды снарядов.

«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом — бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», - рассказал россиянин.

Со слов Москвина, он успел схватить только сумку, запрыгнуть в машину в чем был и уехать подальше от атакованных территорий. «Даже переобуваться не стал», — вспомнил мужчина.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Она назвала действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов».