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14:35, 21 сентября 2024Мир

Байден посадил жену во главе стола на заседании в Белом доме

Fox: Байден пригласил жену в Белый дом и обсудил материнское здоровье

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден на заседании с главами министерств и департаментов посадил жену во главе стола. Отрывок из ставшего вирусным в интернете видео из Белого дома публикует телеканал Fox News.

Байден впервые пригласил супругу на заседание правительства США. Это первое подобное мероприятие спустя почти годичный перерыв. Президенты и раньше приглашали жен на конференции: на такие заседания приходила политик-демократ Хиллари Клинтон в годы президентства мужа, бывшего американского лидера Билла Клинтона, напоминает Fox.

Корреспонденты The New York Post (NYP) также утверждают, что первая леди США почти пять минут читала папку с материалами о здоровье матерей перед тем, как хозяин Белого дома зачитал по бумажке двухминутную речь в конце заседания.

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Джилл Байден «по мнению инсайдеров, является самой влиятельной первой леди» со времен жены 28-го президента США Вудро Вильсона, пишет NYP.

В августе Байден объяснил выход из президентского ралли желанием не мешать коллегам по Демократической партии на выборах в Конгресс США.

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      Глеб Бажуткин
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