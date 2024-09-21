Байден встретится с лидерами Австралии и Японии

Байден встретится в Делавэре с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD

Президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности). Об этом сообщает РИА Новости.

Двусторонние встречи с лидерами пройдут в закрытом от журналистов формате. Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала подобный подход «недопустимым».

В Белом доме ранее сообщили, что в ходе предстоящих встреч будет обсуждаться сотрудничество России и Северной Кореи и противодействие ему. В администрации считают, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна является опасным для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объединения QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания, США) создавались для установления полного контроля над Евразией. Она считает, что страны Запада планируют контролировать Евразию с «восточного фланга».