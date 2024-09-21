Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 21 сентября 2024Мир

Байден встретится с лидерами Австралии и Японии

Байден встретится в Делавэре с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности). Об этом сообщает РИА Новости.

Двусторонние встречи с лидерами пройдут в закрытом от журналистов формате. Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала подобный подход «недопустимым».

В Белом доме ранее сообщили, что в ходе предстоящих встреч будет обсуждаться сотрудничество России и Северной Кореи и противодействие ему. В администрации считают, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна является опасным для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объединения QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания, США) создавались для установления полного контроля над Евразией. Она считает, что страны Запада планируют контролировать Евразию с «восточного фланга».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бакальчука отпустили из-под стражи. Сооснователь Wildberries сделал первое заявление после освобождения

      Ко главе ФБР обратились из-за хакерской атаки на штаб Трампа

      На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи

      Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов

      Байден встретится с лидерами Австралии и Японии

      Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

      В Госдуме обратились к ООН по поводу Зеленского

      Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

      Еще два беспилотника самолетного типа сбили в российском регионе

      Пушков сделал заявление об участии Харрис в выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше