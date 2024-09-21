Бывшего тренера «Спартака» уволили после шести матчей в испанском клубе

Бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили из «Гранады»

Бывшего главного тренера московского «Спартака», испанца Гильермо Абаскаля уволили из «Гранады» после шести матчей в клубе. Об этом сообщается на сайте испанцев.

Руководство команды объявило о расторжении контракта с 35-летним специалистом из-за низких результатов. В шести матчах «Гранада», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, одержала одну победу.

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне. Сроки контракта специалиста с новой командой, а также финансовые условия, не разглашались.

Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

