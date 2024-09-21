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15:47, 21 сентября 2024Путешествия

Демонстратор разрабатываемого российского самолета впервые взлетел

Разрабатываемый S7 легкомоторный самолет Tango совершил первый тестовый полет

Кадр: Telegram-канал S7 Newsroom

Демонстратор разрабатываемого S7 Group самолета Tango впервые совершил тестовый полет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Первый полет прошел утром в субботу, 21 сентября, на аэродроме в Московской области. Демонстратор пилотировал летчик-испытатель Владимир Барсук. По словам представителей холдинга, Tango успешно взлетел, выполнил программу испытаний и благополучно приземлился.

Рассказывается, что это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его создают последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов. Его планируют использовать для обучения пилотов и частных полетов. Он имеет двигатель UL Power 520is.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» на российский рынок ожидается в 2026 году. Сейчас процесс находится на стадии опытно-конструкторских работ, подразумевающей в том числе переход на российский двигатель ВК-800. В 2025 году, добавил Алиханов, должна завершиться сертификация двигателя и винта.

В свою очередь, S7 подписала меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), который в том числе подразумевает поставку 100 усовершенствованных самолетов Ту-214, разработанных еще в советское время.

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