Демонстратор разрабатываемого российского самолета впервые взлетел

Разрабатываемый S7 легкомоторный самолет Tango совершил первый тестовый полет

Демонстратор разрабатываемого S7 Group самолета Tango впервые совершил тестовый полет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Первый полет прошел утром в субботу, 21 сентября, на аэродроме в Московской области. Демонстратор пилотировал летчик-испытатель Владимир Барсук. По словам представителей холдинга, Tango успешно взлетел, выполнил программу испытаний и благополучно приземлился.

Рассказывается, что это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его создают последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов. Его планируют использовать для обучения пилотов и частных полетов. Он имеет двигатель UL Power 520is.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» на российский рынок ожидается в 2026 году. Сейчас процесс находится на стадии опытно-конструкторских работ, подразумевающей в том числе переход на российский двигатель ВК-800. В 2025 году, добавил Алиханов, должна завершиться сертификация двигателя и винта.

В свою очередь, S7 подписала меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), который в том числе подразумевает поставку 100 усовершенствованных самолетов Ту-214, разработанных еще в советское время.