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10:37, 19 сентября 2024Экономика

S7 договорилась о поставке модернизированных советских самолетов

S7 заключила с ОАК меморандум на поставку 100 модернизированных лайнеров Ту-214

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, подписала меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), который в том числе подразумевает поставку 100 усовершенствованных самолетов Ту-214, разработанных еще в советское время. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Татарстана пишет РБК.

Это уже не первая попытка зарегистрированного в Новосибирской области перевозчика перейти на российские лайнеры. В 2018 году компания заключила соглашение о намерениях приобрести 75 самолетов Sukhoi Superjet 100 в укороченной версии. Однако на следующий от проекта отказались, потому что твердый контракт заключить не удалось.

В октябре 2022 года, когда все основные мировые производители гражданской авиации отказались от сотрудничества с Россией из-за начала боевых действий на Украине, S7 заявлял о планах приобрести новейший российский лайнер МС-21, когда начнется его производство.

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Однако в марте этого года стало известно, что выпуск всех новых самолетов, в том числе импортозамещенной версии SJ-100 и МС-21, перенесены на несколько лет по причине их технической неготовности. Между тем основными проблемами в производстве Ту-214 остаются как необходимость расширения мощностей производителя, так и слабые коммерческие показатели, в том числе высокий расход топлива и необходимость в трех членах экипажа.

ОАК указывала, что в 2024-м Казанский авиационный завод смог сдать только один Ту-214, столько же было построено и в 2023-м. В 2022 году авиакомпаниям обещали передать три Ту-214 в 2023 году и семь — в 2024-м.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров в ответ на требование президента страны Владимира Путина ускорить создание самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2 («кукурузник») пообещал начать сертификацию машины в 2026 году. По его словам, к настоящему времени для нее не готовы отечественные двигатель и винт.

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