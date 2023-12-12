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10:04, 12 декабря 2023Экономика

В России не смогли выполнить план по сборке советских самолетов

«Ъ»: Казанский авиазавод в 2023 году сумеет собрать только один из трех Ту-214
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В этом году Казанский авиазавод, производитель самолета Ту-214, разработанного в Советском Союзе, сумеет собрать и передать заказчику только один из трех запланированных лайнеров, а эксплуатация его начнется в 2024 году. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет «Коммерсантъ».

При этом один из них утверждает, что самолет находится на стадии финальной сборки, а другой говорит о процессе технической приемки. Также они расходятся в сведениях о заказчике — специальный летный отряд «Россия» или МЧС.

Программа развития гражданской авиаотрасли до 2030 года, принятая в июне прошлого года, предусматривала поставку трех самолетов Ту-214 до конца 2023 года, так что производитель уже не сможет выполнить план.

Источник издания в отрасли отмечает, что твердых контрактов на этот лайнер в отрасли по-прежнему нет. Компании смущает как высокий расход топлива, так и экипаж из трех человек.

«Ростех», головная компания предприятия, накануне анонсировала начало разработки версии лайнера, для управления которым хватит двух членов экипажа, но его испытания при условии выполнения сроков начнутся не раньше, чем в 2026 году. До этого времени планируется поставить заказчику несколько десятков Ту-214 в текущей версии.

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По состоянию на конец 2023 года все пункты программы развития авиации, запланированные на этот период, не реализованы. Помимо отставания от плана по Ту-214, на несколько лет из-за неготовности двигателя перенесены поставки Ил-114-300, не удалось наладить производство Л-410 (вместо него Россия и Белоруссия решили создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока не поднимался в воздух с отечественными двигателями, хотя его поставки уже должны были начаться и эту информацию подтверждали еще летом.

Также заказчики сообщают об отставании по срокам самолета ТВРС, а первый полет МС-21 в российской комплектации перенесен на неопределенный срок. Впрочем, его производитель по-прежнему настаивает, что сможет начать поставки в авиакомпании в следующем году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против российской авиаотрасли ускорили возрождение отечественного самолетостроения, хотя этот процесс и не из простых.

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      Платон Щукин
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