Ковальчук прокомментировал запрет физикам из России работать на БАК

Ковальчук: в запрете физикам из России работать на БАК есть положительный момент

Запрет физикам из России работать на Большом адронном коллайдере (БАК) способствует разрыву связей, традиций и научной деятельности. Таким образом президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук прокомментировал введенное европейской организацией в отношении россиян ограничение. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По словам руководителя, в запрете физикам из России работать на БАКе есть положительный момент, поскольку в настоящее время в стране имеется программа по развитию установок мегасайенс стоимостью 500 миллиардов рублей, которая требует много ученых и инженеров. Кроме того, по его мнению, в основе западных проектов лежат идеи советской-российской науки.

«У нас всегда были одни из лучших в мире установок для ядерной физики, для физики высоких энергий, элементарных частиц, для синхротронно-нейтронных исследований», — сказал Ковальчук.

Ранее журнал Nature сообщил, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором БАКа, откажет связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с 1 декабря 2024 года.

Отмечается, что связанные с Россией физики не смогут попасть на территорию ЦЕРН. Также они должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство. Желающим работать на объектах европейской организации придется прекратить сотрудничество с российскими институтами.