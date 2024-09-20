Физикам из России запретят доступ к Большому адронному коллайдеру

Российским ученым запретят доступ к Большому адронному коллайдеру с 1 декабря

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), откажет связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил журнал Nature.

Отмечается, что связанные с Россией физики не смогут попасть на территорию ЦЕРН. Также они должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство. Желающим работать на объектах европейской организации придется прекратить сотрудничество с российскими институтами.

При этом ЦЕРН продолжит работу над действующими проектами с около 270 сотрудниками Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.

В публикации предположили, что отказ от сотрудничества с российскими учеными станет болезненным для ЦЕРН. Потеря взносов России в фонд модернизации БАК к 2029 году лишит европейскую организацию 47 миллионов долларов.

В июне президент России Владимир Путин рассказал о сбоях, произошедших во время работы над созданием российского коллайдера NICA, с которыми удалось справиться.

