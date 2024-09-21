Потасовка женщин и православных активистов на сеансе Кашпировского попала на видео

Женщины и активисты из «Сорок сороков» подрались на сеансе Кашпировского

Женщины и активисты из православного движения «Сорок сороков» подрались на сеансе гипнотизера Анатолия Кашпировского. Потасовка попала на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как активисты входят в зал в тот момент, когда Кашпировский пытается ввести в транс зрителей. Своими криками, перерастающими в молитву, православные останавливают гипнотизера. На защиту мага бросаются женщины и угрожают активистам перцовым баллончиком. Кашпировский наблюдает за происходящим со сцены в окружении охранников.

Пришедшие на сеанс уверяли активистов, что Кашпировский — не мошенник, а лечит лучше любых медиков. Поклонницы дара гипнотизера сами принесли ему деньги.

Ранее сообщалось, что возобновившего деятельность Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Кашпировского стопроцентным жуликом, а его сеансы — мракобесием.