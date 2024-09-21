Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

Столтенберг: Евросоюз не должен конкурировать с НАТО в области обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Евросоюз от соперничества с альянсом. Его слова приводит Financial Times.

Он считает, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и европейские силы быстрого реагирования может отвлечь ресурсы от военного блока. «Я приветствую дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]», — заявил Столтенберг.

По его мнению, ЕС не должен выстраивать альтернативные оборонные структуры, такие, как силы реагирования. Он заявил, что не понимает, для чего нужны подобные конкурирующие формирования.

Ранее Столтенберг призвал входящие в состав альянса страны увеличить расходы на оборону в связи с тем, что выделяемых на данный момент средств недостаточно для обеспечения безопасности. Действующий генсек назвал хорошей новостью тот факт, что государства — члены блока смогли достичь поставленной десять лет назад цели по выделению двух процентов от ВВП на оборону.