В Китае посоветовали НАТО отправиться в отставку вместе с уходящим генсеком

GT: НАТО должна уйти в отставку вместе с покидающим пост генсека Столтенбергом

НАТО за 75 лет существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка. Однако являлась корнем возникновения дилемм безопасность, таким образом, альянс должен «уйти в отставку», вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, пишет китайское издание Global Times.

Срок полномочий Столтенбера подходит к завершению. Первого октября в штаб-квартире НАТО состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.

Как пишут китайские журналисты, 75-летняя история НАТО доказала, что эта организация не сделала Европу или мир более мирными и безопасными.

«Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», — посетовали авторы статьи.

Ранее Член Европарламента от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии Евросоюза в дополнение к НАТО. По ее словам, на фоне значительного повышения оборонных бюджетом РФ и Китаем «государства-члены ЕС увеличили расходы на оборону всего на 20 процентов, а некоторые из них не смогли достичь своей цели в качестве союзников по НАТО — инвестировать в оборону два процента ВВП».

При этом Йенс Столтенберг предостерег Евросоюз от соперничества с альянсом. Он считает, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и европейские силы быстрого реагирования может отвлечь ресурсы от военного блока.