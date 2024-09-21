В России загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер»

В Краснодарском крае начался пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»

В Молькино в Краснодарском крае начался пожар на бывшей базе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера», который был связан с ЧВК.

Как уточнило издание, в российском регионе загорелись административные постройки, в том числе, бывшее здание штаба. Причины инцидента в сообщении не приводятся.

По информации краевого управления МЧС, огонь охватил двухэтажное строение в Молькино.

К тушению пожара были привлечены 46 специалистов чрезвычайных служб МЧС, а также 13 единиц спецтехники.

21 сентября стало известно, что в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар после падения осколков беспилотного летательного аппарата.