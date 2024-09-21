В США допустили рекордный рост числа бездомных

WSJ: число бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи в 2024 году

Количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи человек по итогам 2024 года. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные более чем 250 организаций, помогающим бездомным в стране.

По сведениям WSJ, число живущих на улицах людей уже достигло 550 тысяч. Этот показатель на десять процентов превышает данные за аналогичный период 2023 года. Число бездомных на данный момент продолжает увеличиваться. Предполагается, что к концу 2024 года оно превысит зафиксированный в 2023 году «рекорд» в 653 тысячи бездомных.

Авторы материала объясняют, что эта тенденция связана с наплывом мигрантов, ростом цен на покупку и аренду жилья, а также с эпидемией фентанила.

Ранее сообщалось, что американским бездомным начали выдавать билеты для выезда из города. Такое решение приняли власти города Сан-Франциско.