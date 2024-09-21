В Тихорецке после атаки ВСУ начали отбор проб воздуха

Роспотребнадзор после атаки ВСУ в Тихорецке начал отбор проб воздуха

Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха в Тихорецке Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на региональную службу сообщает РИА Новости.

«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

В субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе вспыхнул пожар после падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата.