В Тихорецке после атаки ВСУ начали отбор проб воздуха

Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха в Тихорецке Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на региональную службу сообщает РИА Новости.
«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — сказали в Роспотребнадзоре.
Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
В субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе вспыхнул пожар после падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата.