Бойцы «Ахмата» сбили разведывательный дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Бойцы «Ахмата» сбили разведывательный беспилотник ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), стоимость камеры на котором составляет 80 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Поразить летательный аппарат ВСУ с камерой, произведенной в Швейцарии, удалось с помощью FPV-дрона.

Ранее командир «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы спецназа уничтожают в районе Суджи Курской области целые рои из FPV-дронов ВСУ.

До этого бойцы «Ахмата» уничтожили с помощью FPV-дрона, который стоит 60 тысяч рублей, французский зенитный ракетный комплекс Crotale стоимостью 8 миллионов евро.