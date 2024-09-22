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12:42, 22 сентября 2024Мир

Бывший канцлер Германии рассказал об отказе украинских властей от переговоров в Стамбуле

Бывший канцлер ФРГ Шредер: киевские власти отказались от переговоров в Стамбуле

Фото: Resul Muslu / Shutterstock / Fotodom

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал причину, по которой мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не состоялись, передает Welt. Об отказе одной из сторон он рассказал на мероприятии.

Шредер отметил, что в 2022 году переговоры сначала планировалось провести в Швейцарии и ОАЭ. Однако в итоге стороны выбрали Турцию. Бывший канцлер подчеркнул, что тогда достижение мира было близко, хотя некоторые СМИ и заявляли обратное.

Согласно компромиссному плану Шредера, Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а Крым стать российским анклавом. При этом Украина не могла вступить в НАТО. Как отмечает Шредер, от переговоров отказались именно киевские власти. По его словам, правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения из-за стоявших за ним «более влиятельных кругов». Они полагали, что продолжение боевых действий ослабит Россию, поэтому не могли допустить достижение мира.

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Сейчас бывший канцлер Германии связывает возможность проведения переговоров с избранием на должность президента США Дональда Трампа. Шредер уверен, что тому небезразлична Европа, пострадавшая от военного конфликта России и Украины.

Ранее Шредер дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией. Он посоветовал им заглянуть в учебники по истории и напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось победить Россию.

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      Алиса Дмитриева
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