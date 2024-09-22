«Загляните в учебники по истории». Бывший канцлер Германии дал совет верящим в победу над Россией

Шредер посоветовал вспомнить историю верящим в победу над Россией

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией. Об этом он высказался в беседе с газетой Welt.

Шредер призвал заглянуть в учебники истории

В ходе выступления на мероприятии швейцарского издания Weltwoche Шредер заявил, что Россию невозможно победить в военном отношении. Верящим в обратное он посоветовал заглянуть в учебники по истории. Политик напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось победить Россию.

Я советую всем, кто в это верит в победу над Россией, заглянуть в учебники по истории Герхард Шредер бывший канцлер Германии

Переписать историю Европейского союза способна победа России над Украиной, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП). «Победа России не только изменит карту, но и изменит ход европейской истории. Наш союз никогда не будет прежним», — отметила она.

Экс-канцлер Германии назвал способ завершить конфликт на Украине

Шредер также прокомментировал конфликт на Украине и отметил, что большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина. По его словам, граждане страны убеждены, что «Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы поставить Россию на колени».

И эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы Герхард Шредер бывший канцлер Германии

По мнению политика, западные страны недооценивают возможное обострения кризиса на Украине: именно Запад игнорирует исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Он также добавил, что ЕС следует увязывать поддержку Украины с требованиями к Киеву представить реалистичные сценарии достижения мира. Шредер уверен, что конфликт следует урегулировать мирным способом.

С таким мнением политик выступал и ранее. В апреле он призвал социал-демократическую партию Германии (СДПГ) активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине. «Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом», — заключил он.

В Германии предупредили о рисках эскалации кризиса

Группа депутатов бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область увеличивает риски эскалации конфликта и снижает вероятность мирных переговоров. Поэтому они задали правительству вопрос, использовали ли ВСУ там немецкое оружие.

Ранее депутат бундестага Маркус Фабер сообщил, что Украина может использовать немецкие танки, включая Leopard 2, на территории России. «Передача Украине оружия означает, что Киев имеет право распоряжаться им так, как считает нужным», — отметил он.

397 миллионов евро хочет отправить Германия Украине как дополнительную помощь

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла Украине конец без поддержки Запада. При этом она заверила, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву столько, сколько будет продолжаться конфликт. Предполагается, что Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь.

В России усомнились в проведении мирных переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области. До этого он отмечал, что специальная военная операция на Украине продолжится, поскольку является безальтернативным способом достижения целей России.

Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области Дмитрий Песков представитель Кремля

Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. По его мнению, следует думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак. «Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — призвал он.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.