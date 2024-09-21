Бывший канцлер ФРГ раскрыл способ завершить конфликт на Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер: нужны компромиссы для прекращения конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории. Его слова приводит газета Welt.

Шредер напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось победить Россию. По его словам, большинство россиян поддерживают своего президента Владимира Путина.

По словам экс-канцлера, Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Шредер отмечает, что Евросоюз должен увязывать поддержку Украины с требованиями к Киеву представить реалистичные сценарии достижения мира. «В любом случае военными средствами это не решить. Нужны будут компромиссы», — заключил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. Во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме подчеркнула, что если Запад не поддержит Киев, что «наступит конец Украине».