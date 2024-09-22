Геймеры назвали «кончеными тварями» разработчиков Hamter Kombat за раздачу токенов

Геймеры начали массово жаловаться на раздачу токенов в Hamter Kombat

В игре Hamster Kombat разработчики конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, чем вызвали негодование игроков. Об этом пишет «Газета.ru».

До фиксации прогресса в игре разработчики сообщали, что основным источником прибыли во время раздачи станет показатель пассивного дохода в игре. Однако впоследствии выяснилось, что за 1 миллион прибыли в час игроки получили 2,2 доллара (около 203 рублей по курсу на 22 сентября 2022 года). Игроки отметили, что многие из них оставляли телефоны включенными ради игры на всю ночь, ухудшая производимость аккумуляторов. Таким образом, игра принесла больше вреда, чем пользы.

Также негодование вызвало то, что одним из ключевых факторов дохода в игре стал не пассивный доход, а ключи. При этом ранее разработчики сообщали, что основной способ прибыли в Hamster Kombat — это именно пассивный доход.

Третьей причиной негодования пользователей стало то, что разработчики вообще не дали криптовалюту тем, кто прибегал к автоматизированным средствам добычи монет.

«Твари конченные. Ни одного ключа не сгенерировал, ни автокликера, ничего другого не использовал. Несколько месяцев кобыле в щель. Знакомые генерили ключи по 1,5 тысячи, и у них все нормально.

Hamster Kombat — конченная скамина!», — написал один из игроков в Telegram.

Ранее стало известно, что листинг токена HMSTR на блокчейне TON из Hamster Kombat состоится 26 сентября.