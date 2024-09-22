Иран представил новые беспилотники и ракеты

IRNA: Иран представил на параде в Бендер-Аббасе БПЛА Shahed 136B и ракеты Jahad

Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели «Священной обороны» — годовщины ирано-иракской войны — новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Shahed 136B, а также ракеты Jahad. Об этом написало информационное агентство IRNA.

На параде также были представлены другие образцы военной техники: например, типы ракетного комплекса «360», ракеты Fajr, танки Qalavizan, Zulfiqar, Shabdiz и Т-72М. Кроме того, в мероприятии участвовали различные бронеавтомобили и бронетранспортеры.

Ранее иранские Су-24 получили новые ракеты. Су-24МК с крылатой ракетой воздушного базирования Asef показали на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44» в 2023 году. Ракета получила мощную боевую часть, которая позволяет уничтожать тяжелую технику и сооружения.