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12:36, 9 февраля 2023Наука и техника

Иранские Су-24 получили новые ракеты

В Иране показали бомбардировщик Су-24 с новой крылатой ракетой Asef
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Бомбардировщики Су-24МК Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана получили крылатую ракету большой дальности Asef. Самолет с новым боеприпасом, который увеличил его ударные возможности, показали 7 февраля, пишет агентство Tasnim.

Су-24МК с крылатой ракетой воздушного базирования Asef показали на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44». Отмечается, что ракета получила мощную боевую часть, которая позволяет уничтожать тяжелую технику и сооружения.

Су-24МК является экспортным вариантом фронтового бомбардировщика Су-24М. Самолет может нести до семи тысяч килограммов боевой нагрузки на восьми узлах подвески вооружения. Су-24МК совершил первый полет в 1987 году.

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Ранее стало известно, что Иран ввел в эксплуатацию базу «Огаб-44», которая способна размещать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении иранских ВВС.

В январе командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Тегеран наладил собственное производство высокоточных ракет и умных боеприпасов.

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Даниил Иринин
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