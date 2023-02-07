Иран открыл первую в стране подземную базу ВВС

Tasnim: Иран ввел в эксплуатацию первую в стране подземную базу ВВС для самолетов и БПЛА

Исламская Республика Иран ввела в эксплуатацию первую в стране подземную базу военно-воздушных сил (ВВС). Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Уточняется, что начавшая работу база под названием «Огаб-44» («Орел-44») способна размещать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), стоящих на вооружении иранских ВВС. База имеет собственные командный пункт, ангары, топливные хранилища и ремонтное оборудование для обслуживания самолетов.

В декабре 2022 года Тегеран провел военные учения в Персидском заливе в акватории Ормузского пролива у берегов ОАЭ и Ирана. Заместитель командующего армии Исламской Республики Иран Хабибулла Саяри заявил, что в учениях приняли участие пехотные, бронетанковые подразделения, ВВС и ВМС Ирана, а также активно применялись БПЛА.