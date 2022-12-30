Иран провел военные учения у берегов Персидского залива в акваториях ОАЭ и ИРИ

Тегеран провел военные учения в Персидском заливе в акватории Ормузского пролива у берегов ОАЭ и Ирана. Об этом заявил заместитель командующего армии Исламской Республики Иран Хабибулла Саяри. Его слова приводит Radio Farda.

Иранский военный подчеркнул, что оперативная фаза учений, в которых приняли участие пехотные, бронетанковые подразделения, ВВС и ВМС Ирана, началась утром 30 декабря. Замком армии упомянул, что в армейских маневрах были активно задействованы боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Издание отмечает, что учения иранской армии Тегеран назвал Ормузский пролив «Зульфикар 1401», что, с одной стороны, отсылает нас к 2022 году по иранскому календарю (солнечной хиджре), а с другой — к названию легендарного меча пророка Али, особо почитаемого в шиитском Иране.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон сообщил, что Белый дом пытается лишить Иран возможности производить БПЛА, а затем поставлять их в Россию.

В 2021 году американская газета The Sun нарисовала карту мира с указанием мест, в которых может начаться третья мировая война. По мнению авторов, глобальный мировой военный конфликт может начаться в водах Ормузского пролива. До этого корабль береговой охраны США произвел около 30 предупредительных выстрелов после того, как 13 судов Военно-морского флота Ирана подошли к кораблям ВМС США в Ормузском проливе.