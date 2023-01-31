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19:08, 31 января 2023Наука и техника

Иран наладил производство умных боеприпасов

Генерал Хейдари: Иран наладил производство высокоточных ракет и умных боеприпасов

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран наладил собственное производство современных ракет и умных боеприпасов, а также обеспечил потребности армии в них. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари, передает ТАСС.

По его словам, сухопутные войска не раз демонстрировали свою эффективность. «Мы смогли обеспечить их произведенными в нашей стране ракетами большой дальности, высокоточными ракетами и умными боеприпасами за счет привлечения научного потенциала наших исследовательских организаций и университетов», — приводит его слова агентство Tasnim.

Хейдари добавил, что Иран сделал принципиальный прорыв, наладив собственное производство с применением передовых технологий, в том числе в области вертолетной техники. Он подчеркнул, что армейская авиация сухопутных войск способна выполнять задачи в любое время суток. Также повысилась точность и дальность стрельбы танков. «В настоящее время разрабатываются [боевые] машины массой 60 и 100 тонн», — сказал Хейдари.

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23 января 2023

В ноябре прошлого года командующий Военно-морскими силами (ВМС) Ирана Амир Шахрам Ирани доложил, что корабли ВМС планируют оснастить вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более 2000 километров.

В том же месяце командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую ракету.

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Даниил Иринин
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