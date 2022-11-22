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10:58, 22 ноября 2022Наука и техника

ВМС Ирана получат новые дроны

Корабли ВМС Ирана получат дроны с радиусом действия более двух тысяч километров
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Iranian Army / AP

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Ирана планируют оснастить вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более двух тысяч километров. Об этом заявил командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. Его цитирует ТАСС со ссылкой на агентство «Фарс».

«Мы впервые закупим ударные палубные вертолеты, столь необходимые при проведении различных операций, особенно при сопровождении торговых судов. Мы также оснастим наш флот современными беспилотниками с радиусом действия свыше двух тысяч километров, что позволит нашему флоту действовать в любой точке мира», — сказал он.

По словам Ирани, возросший научный и промышленный потенциал позволяет Ирану строить все виды боевых кораблей и судов обеспечения, летательных аппаратов и стратегического вооружения.

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В сентябре издание 19FortyFive назвало беспилотники иранского производства, которые применяли против американских войск в Ираке, сложной целью для средств противовоздушной обороны.

В июле The Drive сообщало, что ВМС Ирана усилили новым подразделением с ударными и разведывательными беспилотниками, а также дронами-камикадзе.

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Даниил Иринин
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